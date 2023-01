England: Verletzungen am Set der «Squid Game» Reality-Show

Die Show orientiert sich also ganz am Original. Dem glücklichen Gewinner oder der glücklichen Gewinnerin winken am Ende 4,56 Millionen Dollar.

In der Reality-Show «Squid Game: The Challenge», die aktuell in England gedreht wird, müssen Teilnehmer aus der ganzen Welt an einer Reihe von Spielen teilnehmen (Screenshot aus dem Vorbild «Squid Game»).

Am Set von «Squid Game: The Challenge», wie die Serie heissen wird, kam es verschiedentlich zu Verletzungen.

Nach dem überwältigenden Erfolg von «Squid Game» wird in England aktuell eine Reality-Show gedreht, welche dem koreanischen Netflix-Hit nachempfunden ist: «Squid Game: The Challenge». Wie im Vorbild treten 456 Kandidatinnen und Kandidaten in einer Reihe von Spielen an. Als Gewinn winken am Ende 4,56 Millionen Dollar (4,2 Millionen Franken). Und auch die Spiele sind dieselben wie im Original, nur dass die Verlierer natürlich nicht getötet werden.