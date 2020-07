vor 1h

Massenentlassung

SR Technics erhält Staatshilfe und baut 500 Stellen ab

Der Flugzeugtechnikdienstleister will einen substantiellen Teil seiner Geschäfte in der Schweiz abbauen – rund 400 Stellen sollen am Standort Flughafen Zürich wegfallen. Sonst hätte SR Technics wohl keine Staatshilfe bekommen.

von Fabian Pöschl

Der Flugbetrieb geht in der Corona-Krise nur schleppend wieder voran. Der Flugzeugtechnikdienstleister SR Technics erhielt gerade 120 Millionen Franken Staatshilfe – und baut jetzt trotzdem 500 Stellen ab, wie der «Tages-Anzeiger» mit Verweis auf eine vertrauenswürdige Quelle berichtet.

Die ehemalige Swissair-Tochter wolle einen substantiellen Teil der Geschäfte in der Schweiz abbauen. So sollen 400 der aktuell 1400 Jobs am Standort Flughafen Zürich wegfallen. Auch einen Teil der knapp 300 Angestellten in Genf und der 100 in Basel soll es treffen. Die Mitarbeiter sollen am 6. August über die Pläne informiert werden. Eine Anfrage der Zeitung liess SR Technics unbeantwortet.

Die Eidgenössische Finanzverwaltung segnete die in der Vorwoche angekündigte Restrukturierung (siehe Box) ab. Ohne die Massenentlassung hätte die Firma wohl keine Staatshilfe erhalten. Denn sonst wäre nicht klar gewesen, ob sie den bewilligten Bankkredit von 120 Millionen innerhalb von drei Jahren hätte zurückzahlen können.

Könnte die SR Technis den Kredit nicht zurückzahlen, müsste der Bund 60 Prozent der ausstehenden Summe begleichen. Den Rest müsste ein Bankenkonsortium um UBS und CS bezahlen. Für die Kreditbewilligung liess sich der Bund wie schon bei der Swiss garantieren, dass das Geld nicht ins Ausland abfliesst. Ausserdem sollen mit den Sozialpartnern sozialverträgliche Lösungen bei dem Stellenabbau gesucht werden.