SRF-«Club» gerät wegen «False Balance» in die Kritik

Am Dienstag sprachen Sandro Brotz und Barbara Lüthi im SRF-«Club» darüber, «ob die Pandemie die Gesellschaft spaltet und wie Brücken geschlagen werden können».

«Bereit zu einem Experiment»: So kündigte SRF-Moderator Sandro Brotz auf Twitter die Sendung «Club» zum Thema «Corona und die Kritikerinnen und Kritiker» an, die am Dienstag über den Sender ging.