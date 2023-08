SRF: Darum kommentiert Sascha Ruefer den WM-Final

Die Frauen-WM in Neuseeland und Australien geht in die finale Phase. Ab Freitag stehen die Viertelfinals an, am 20. August ist der Final. Wer gewinnt den Titel? Während das nur die Sterne wissen, ist sicher: Den WM-Final wird bei SRF trotz grosser Publikumsbeliebtheit nicht der 28-jährige Calvin Stettler kommentieren – sondern der langjährige Kommentator der Nati-Männer: Sascha Ruefer.