Richtlinien nicht eingehalten? – «Herablassend, unfair» – harte Kritik an SRF-Journalisten nach Satanisten-Dok

Nun mehrt sich aber Kritik am Vorgehen der beiden SRF-Journalisten. So sagt etwa der Berner EDU-Politiker Samuel Kullmann, der in der Dok ebenfalls vorkommt: «Ich habe den Eindruck, das Video dient zur gezielten Diffamierung.» Er sei nicht im Bild darüber gewesen, dass der Fokus auf satanistischer ritueller Gewalt liegen würde: «Alle meine Äusserungen im Interview beziehen sich auf rituelle Gewalt im Allgemeinen, nicht spezifisch auf satanistische Misshandlungen.»

Intransparent und herablassend?

Kritik an fehlender Sachlichkeit

Fairmedia kritisiert die fehlende Sachlichkeit von SRF-Journalist Robin Rehmann. So sagte er in einem Livestream zu seinem Vorgehen, ihm sei zugute gekommen, dass er «wie so ein Yogi» aussehe: «Die denken, jetzt erzähle ich da meine Geschichten und dann kommt das gut. Dann mache ich grosse Augen und höre den Geschichten zu. Und sie denken: ‘Ho, ho, ho!’ – aber am Schluss mache ich ‘ho, ho, ho!’»