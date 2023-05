Kadermann ist nicht mehr für SRF im Einsatz

Blick in den SRF-Newsroom in Leutschenbach. «Es wird natürlich sehr viel geredet, das ist sicher nicht einfach für ihn», sagt ein SRF-Mitarbeiter. Im Februar hatte die frühere SRF-Mitarbeiterin Patrizia Laeri den Vorwurf publiziert, dass sie in ihrer Anfangszeit bei SRF von einem Mitarbeiter sexuell belästigt worden sei. SRF widersprach dem nach einer Untersuchung. Nun werden weitere Vorwürfe von Mitarbeitenden untersucht, bei denen es nicht um sexuelle Belästigung gehe, sagt SRF.