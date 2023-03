WM-Interview mit Ski-Star: «Huere geil» – jetzt spricht SRF-Kälin

Ein Sieger-Interview mit Nachhall: Marco Odermatt nach WM-Gold in der Abfahrt. SRF

Darum gehts Wegen einer Interviewfrage von Paddy Kälin wurde bei der SRF-Ombudsstelle Beschwerde eingereicht.

Diese befand den Ausdruck «huere geil» im Kontext eines euphorischen Sportmoments als unproblematisch.

Kälin selbst erklärt gegenüber 20 Minuten, wie es dazu kam und weshalb er dieselbe Meinung vertritt.

«Ist das, Entschuldigung für die Wortwahl, nicht einfach huere geil, wenn man das erleben kann?», fragte ein euphorischer SRF-Moderator Paddy Kälin Ski-Überflieger Marco Odermatt (25), nachdem dieser WM-Gold in der Königsdisziplin Abfahrt gewonnen hatte. Die Antwort des Nidwaldners: «Ja, unglaublich, es ist huere geil.»

Die Ski-Nation frohlockte vor dem TV, während sich ein anonym bleibender Elternteil ärgerte: «Wieso muss in einer Live-Sendung (…), die ich mir mit meinen kleinen Kindern anschaue, sogar der Moderator explizit ‹huere geil› sagen und vom Idol meiner Jungs wiederholen lassen? (…)», klagte die Person laut «Kleinreport». Ein Protest bei der SRF-Ombudsstelle wurde eingereicht – und abgeschmettert.

«Im Erfolgsfall verzeiht das Publikum»

Kälin erklärt auf Anfrage von 20 Minuten: «Eine Person, die gerade sehr emotional ist, wählt andere Wörter, als eine emotional unbeteiligte Person dies tun würde», so der 46-Jährige. Und: «Gerade im Erfolgsfall verzeiht das Publikum sicher auch eher einen sogenannten Kraftausdruck.» Er sei es sich allerdings gewohnt, dass man es nicht der ganzen Zuschauerschaft recht machen könne: «Es gibt immer Leute, die sich an etwas stören.»

Wäre eine Aussage während eines Live-Interviews untragbar, würde er reagieren: «Ich würde intervenieren, keine Frage.» Allerdings bestünden in vielen Fällen unterschiedliche Normen, weshalb das Wort «untragbar» schwierig anzuwenden sei. Kälin: «Was für die einen Menschen okay ist, ist für andere vollkommen untragbar.»

Odermatts Raclette-Stübli kam gut an

Kälin arbeitet seit 2000 fürs Schweizer Fernsehen. Eine steigernde Sensibilität des Publikums hätte er seither nicht festgestellt. «Ich habe aber den Eindruck, dass heute viel mehr Kanäle und Möglichkeiten existieren, um seinen Ärger – zur Not auch anonym – kundzutun», so der Appenzeller.

Dies sei auch so gewesen, als SRF am selben Tag das WM-Studio zu Ehren Odermatts kurzerhand in ein Raclette-Stübli verwandelt hatte. «Natürlich gab es auch da kritische Stimmen. Das war nicht anders zu erwarten, allerdings habe ich überwiegend positive Rückmeldungen mitbekommen», schildert Kälin. Für viele sei es eine gelungene Überraschung gewesen.

Auch Kälin hat Kids

Der Sportwissenschafter selbst ist Vater von zwei Töchtern (12 und 14). Auch bei ihnen gehe es ihm nicht darum, bei einem fragwürdigen Ausdruck entsetzt zu schauen oder auszurufen. «Viel lieber diskutiere ich mit meinen Töchtern das eben Gehörte und versuche so, die Situation einzuordnen», so Kälin. Er könne seine Kids nicht vor allem schützen, müsse er aber auch nicht: «Ich will sie viel mehr befähigen, mit allen möglichen Situationen umzugehen.»

Übrigens: In Sachen «huere geil» scheint zumindest die Leserschaft von 20 Minuten geschlossen aufzutreten. «Ich hätte auch gerne einmal solche Probleme», meinte etwa ein User. Ein anderer sagt: «Der Beschwerdenführer ist der Bürgermeister von Bünzlitown.» «Bitte mehr Toleranz, in der Euphorie kann so was passieren», schreibt ein dritter.

