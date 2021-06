Nach Jann Billeter verlässt auch Kommentator Stefan Bürer das SRF

Aber auch an der Bande war er zu finden. Als Eishockey-Moderator war ebenfalls am Mikrofon.

Schon wieder verlässt ein Grosser die Bühne des SRF. Tennis- und Eishockey-Kommentator Stefan Bürer verabschiedet sich vom Schweizer Radio und Fernsehen nach 28 Jahren. Stattdessen wird der 57-Jährige von nun an noch näher am Eis sein. Denn die SC Rapperwil-Jona Lakers vermelden den prominenten Neuzugang und Ur-Rapperswil-Joner Stefan Bürer, als Teil der Geschäftsleitung der Lakers, im Bereich PR und Kommunikation.

Nach 28 Jahren beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF zieht es Stefan Bürer beruflich zurück in die Stadt, in der er geboren, aufgewachsen und seit jeher wohnhaft ist. Bürer wird bei den SCRJ Lakers als Leiter PR & Kommunikation Einsitz in der Geschäftsleitung nehmen. Neben der internen und externen Kommunikation wird er sich um Strategien zur Stärkung der Marke SCRJ Lakers kümmern. «Ich freue mich extrem auf meine neue Aufgabe», sagt Bürer. «Die SCRJ Lakers sind für mich eine Herzensangelegenheit und ich werde versuchen mitzuhelfen, das Profil der Organisation zu stärken und zu schärfen».