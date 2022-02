Raus aus der Ukraine : SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky hat es über die Grenze nach Polen geschafft

Luzia Tschirky ist nach Kiew und einem Stopp im Westen der Ukraine jetzt in Polen angekommen. Sie meldete sich auf Twitter bei ihren Followern.

In der «Arena» vom 25. Februar wurde Tschirky noch aus dem Westen der Ukraine zugeschaltet.

Sie bedankte sich via Twitter bei «herzensguten Menschen».

Nach einem Stopp im Westen des Landes ist sie jetzt in Polen.

Luzia Tschirky berichtet für SRF vom Krieg in der Ukraine.

Es war Freitagabend, als Sandro Brotz seine Gäste und das Publikum zu einem «Arena»-Spezial begrüsste. Gleich zu Beginn der Sendung schaltete der Moderator zu Luzia Tschirky. Die SRF-Korrespondentin befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer kleinen Ortschaft ganz im Westen der Ukraine. Raus konnte sie zu diesem Zeitpunkt nicht, da eine Sperrstunde in Kraft getreten war. Und so schilderte sie die Situation vor Ort aus ihrem Hotelzimmer heraus.