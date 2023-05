SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky ist erstmals Mama geworden

Luzia Tschirky: «Es ist ein Privileg, eine Familie gründen zu können»

Bis Anfang August werde sie noch im Mutterschaftsurlaub sein, doch ihre Gedanken seien täglich bei den Menschen in der Ukraine. «Der Krieg gegen die Ukraine hat mir vor Augen geführt, wie viele Privilegien ich selbst habe», fügt sie in ihrem Beitrag an. Es sei ein Privileg, eine Familie gründen zu können, ein Kind in einem Land ohne Krieg gebären zu können und sich keine Sorgen um den Vater des Kindes machen zu müssen. «Privilegien, die Millionen Menschen in Europa nicht haben», schreibt Luzia Tschirky abschliessend.