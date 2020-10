GLP-Politikerin Tiana Angelina Moser (r.) darf nach der Reise nach Brüssel nicht in die SRF-Politiksendung «Arena».

Eine Gruppe von acht Parlamentariern weilt bis zum Freitag in Brüssel. Ihre Mission: Sie wollen das Rahmenabkommen mit der EU retten. Unter anderem stand am Donnerstagabend ein Treffen mit dem EU-Chefunterhändler in der Residenz des Schweizer Botschafters auf dem Programm.