Unabhängige Beschwerdeinstanz entschied – SRF liess 5G-Aktivist nicht zu Wort kommen – Beschwerde gutgeheissen

«Sichtweise des Anti-5G-Aktivisten nicht dargelegt»

In den ersten beiden Beschwerden ging es um zwei Radio-Beiträge mit dem Titel «Die Attacke auf den Mobilfunkpapst», die im Rahmen der Wissenschaftssendung «Kopf voran» von Radio SRF 3 im April 2021 ausgestrahlt wurden. Die Inhalte der Radiosendungen wurden zusätzlich in einem Online-Artikel verarbeitet, der ebenfalls beanstandet wurde. Im Zentrum der Beiträge stand die Kontroverse um den wohl bekanntesten schweizerischen Mobilfunkexperten, welcher insbesondere von Gegnern des Mobilfunkstandards 5G heftig kritisiert wird.

Gemäss den Beschwerden enthalten die Beiträge «falsche und unvollständige Informationen». Problematisch sei in erster Linie, dass die Sichtweise des angegriffenen Anti-5G-Aktivisten in den Publikationen nicht dargelegt wurde. Tatsächlich kam die UBI zum Schluss, dass sich das Publikum dadurch keine eigene Meinung im Sinne des Sachgerechtigkeitsgebots bilden konnte. Somit sei jeweils auch der Gesamteindruck beeinflusst worden.

Streitpunkt Gender-Doppelpunkt

In der dritten Beschwerde, die gutgheissen wurde, ging es erstmals um einen Instagram-Beitrag. Zu einem Bild mit dem Text «Er ist barrierefrei: Wir gendern neu mit Doppelpunkt» teilte SRF News am im April 2021 im dazugehörigen Kommentar (Caption) die Gründe für diesen Wechsel von Gendersternchen auf Doppelpunkt auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Zusätzlich hiess es, die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) erkenne diesen «pragmatischen Einsatz der Kurzform» durchaus an. Jedoch rät die GfdS tatsächlich von Varianten der geschlechtergerechten Sprache ab, die nicht der deutschen Rechtschreibung entsprechen. Und dazu gehört auch der genannte Doppelpunkt. Genau dies war der Inhalt der Beschwerde: Der unzutreffende Hinweis habe die Meinungsbildung der Nutzerinnen und Nutzer zu dieser Publikation massgeblich beeinträchtigt, so das Urteil der UBI.