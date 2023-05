SRF soll bei SVP-Kritiker ausgewogene Berichterstattung lernen

«Wir müssen täglich daran arbeiten, vorurteilsfrei und politisch objektiv zu berichten – keinen ‹bias› in unserer Arbeit haben», heisst es in einer neuen Kurs-Ausschreibung des SRF.

SRF-Produktionen sahen sich in den letzten Monaten öfters mit Beschwerden zur Berichterstattung konfrontiert.

SRF bietet im Juni seinen Mitarbeitenden den Kurs «Politisch objektiv berichten» an.

Im In- und Ausland wird dem öffentlichen Radio und Fernsehen immer wieder vorgeworfen, zu linkslastig zu berichten. Auch das SRF wird mit der Thematik immer wieder konfrontiert . Im vergangenen Sommer veröffentlichte der Sender deshalb ein Video mit Chefredaktor Tristan Brenn. «Wir bekommen zwar Gebühren für unseren Journalismus, gleichzeitig steht aber in der Verfassung, dass wir unabhängig von politischen Interessen berichten müssen. Und daran halten wir uns», heisst es im Video unter anderem. Politische Parteien, Wirtschaftsvertreter oder Werbekunden hätten keinen Einfluss auf die Berichterstattung von SRF.

SRF: «Überprüfen Angebot selbstkritisch»

In der Ausschreibung heisst es: «Wir müssen täglich daran arbeiten, vorurteilsfrei und politisch objektiv zu berichten – keinen ‹bias› in unserer Arbeit haben.» Die publizistischen Arbeiten des SRF dürfen also keine «Voreingenommenheit» (bias) enthalten.