Kollegen springen ein

SRF-Moderator Fischlin fällt wegen Haushaltsunfall aus

Franz Fischlin kann aktuell die Tagesschau nicht moderieren. Offenbar hat er sich bei einem Unfall zu Hause verletzt.

Eigentlich hätte Franz Fischlin die Hauptausgabe der Tagesschau am Freitagabend moderieren sollen. Kurzfristig musste jedoch Kollegin Andrea Vetsch für ihn einspringen. Grund: Fischlin hatte sich bei einem Haushalts-Unfall verletzt, wie er in einem Hashtag auf Twitter zu verstehen gibt. «Ich bin zuversichtlich, dass ich ganz schnell wieder heil und am Start bin», so der 57-Jährige. Wie und wo sich Fischlin verletzt hat, ist unklar. Am Samstag soll dann Cornelia Boesch für ihn einspringen.