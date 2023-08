SRF: Tagesschau-Moderator spottet über FC Basel

Am Ende der Tagesschau verwies der 55-Jährige am Donnerstagabend auf den nachfolgenden «Donnschtig Jass» aus Therwil im Kanton Baselland. «Mit von der Partie sind da auch Benjamin Huggel und Marco Streller. Die haben in der Gegend sehr erfolgreich Fussball gespielt», sagt der erfahrene SRF-Mann und fügt an: «Und beim FCB waren sie auch mal.»