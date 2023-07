SRF-Moderator Joel Grolimund hat sich verlobt

1 / 4 Sie wollen heiraten: Joel Grolimund und seine langjährige Freundin Claudia. Privat Mit diesem Schnappschuss verkündete der SRF-Moderator die Verlobung auf Instagram. Privat In den Ferien auf Ibiza stellte er ihr die Frage aller Fragen. Einen Monat liefen die Vorbereitungen dafür. «Ich habe niemandem zuvor etwas erzählt, damit kein Druck aus dem Umfeld aufkommt», sagt er im Gespräch mit 20 Minuten. Privat

Darum gehts Seit rund acht Jahren sind Joel Grolimund und Claudia ein Paar.

Nun wagen der SRF-Moderator und die Dentalhygienikerin den nächsten Schritt.

In den Ferien auf Ibiza haben sich die beiden verlobt.

Blick aufs Meer, blauer Himmel und die Sonne, die sich am Horizont langsam verabschiedet. In diesem Traumsetting hat der «Gesichter und Geschichten»-Moderator Joel Grolimund auf Ibiza um die Hand seiner langjährigen Freundin Claudia angehalten, wie er auf Instagram verkündet. Doch der scheinbar perfekte Antrag stand in der Früh noch auf wackeligen Beinen. «Am Morgen hielten sich dichte Wolken und ich war verunsichert, ob alles so klappen wird, wie ich mir das vorgestellt hatte», meint der 31-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten und fügt erleichtert hinzu: «Aber ich hatte Glück!»

Die Idee für den Antrag sei bei Grolimund in den letzten Monaten konkreter geworden, nachdem sich immer mehr Personen aus seinem Umfeld verlobt hätten. Da das Paar auf der Baleareninsel bereits des Öfteren Ferien verbracht habe und eine Verbundenheit verspüre, sei für ihn klar gewesen, dass dies der ideale Ort für sein Vorhaben sei. «Ich bin traditionell vor ihr auf die Knie gegangen. Dazu hatte ich ursprünglich einige Zeilen für sie vorbereitet, habe es aber vor Nervosität nicht geschafft, diese vorzutragen», erzählt er und lacht. «Ich bin nun mal ein emotionaler Mensch und war der Erste, bei dem einige Tränen kullerten.»

Mittlerweile sind seit dem Antrag ein paar Tage vergangen und die beiden sind wieder in der Heimat angekommen. Doch ganz realisieren kann Joel das Geschehene noch nicht: «Es fühlt sich noch ungewohnt an, auszusprechen, dass Claudia meine Verlobte ist.» Die Vorfreude auf die Hochzeitsplanung sei beim SRF-Mann und der Dentalhygienikerin allerdings bereits entfacht – doch zu konkreten Vorstellungen hält sich der Moderator bedeckt. Nur so viel: «Wir feiern beide gerne, deshalb freuen wir uns in erster Linie auf das Fest. Aber wann, wie und wo die Hochzeit stattfinden wird, ist noch unklar. Im Moment geniessen wir erst mal diesen Schritt.»

Der Funke zwischen Joel und Claudia sprang spät über

Vor rund zehn Jahren entschied sich Joel Grolimund nach seiner Schulzeit für eine Lehre im Detailhandel bei der Post. Am Schalter begegnete er schliesslich Claudia, die als Kundin in der Filiale war. Die beiden fanden sich interessant, lernten sich später über gemeinsame Freunde im privaten Umfeld nochmals besser kennen. Doch bis der Funke effektiv übersprang, brauchte es zwei Jahre. Während der Solothurner das Rampenlicht mag, steht die 29-Jährige lieber im Hintergrund. «Wir ergänzen uns super, da wir so unterschiedlich sind. An ihrer Seite fühle ich mich wohl und kann so sein, wie ich bin.»