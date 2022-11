Moderator Olivier Borer ist dank einer Leihmutter Papi geworden

Der SRF Sportmoderator Olivier Borer und sein Mann schweben im Vaterglück. Der Moderator verkündet auf Instagram, dass am Freitag Sohn Naël Yunus zur Welt gekommen ist. Das Kind wurde durch eine Leihmutter in den USA ermöglicht. Im Post bedankt sich der 40-Jährige bei der Frau, die er «Bauchmami» nennt, für die Erfüllung seines Lebenstraums. «Sie ist ein Champ, ein Engel. Wir sind so froh, sie und ihre Familie in unserem Leben zu wissen», schreibt er. Mit dem Kind gehe für ihn sein grosser Lebenstraum in Erfüllung.