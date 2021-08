«Ehe für alle»-Abstimmung - SRF-Moderator Reto Lipp und Komiker Michael Elsener outen sich

…der Kabarettist und Ex-SRF-Komiker Michael Elsener (35). Auf Youtube hat er kürzlich ein Video gepostet, in dem er erstmals öffentlich über seine Sexualität spricht. Allerdings betont der 35-Jährige, dass es sich nicht um ein Coming-Out-Video handle.

Am 26. September stimmt die Schweiz über die «Ehe für alle» ab. Sechs Wochen vorher machen sich viele Promis für die Abstimmung stark. So auch…

Kontext: Am 26. September stimmt die Schweiz über die «Ehe für alle» ab.

Auch der «Eco Talk»-Moderator Reto Lipp (61) hat sich kürzlich in einem Interview geoutet.

Der Kabarettist Michael Elsener (35) spricht in seinem neuen Youtube-Video erstmals öffentlich über seine Sexualität.

«Das ist kein Outing», beginnt der ehemalige SRF-Komiker Michael Elsener (35) sein neuestes Youtube-Video. «Ich bin, wie ich bin. Ich bin normal», fährt er fort. In dem Video spricht der 35-Jährige erstmals öffentlich über seine Homosexualität – und warum er es satt hat, sich im Alltag ständig outen zu müssen. «Wieso wird immer davon ausgegangen, dass jede und jeder heterosexuell ist?», fragt er und hält fest: «Ja, ich liebe Männer. Und jetzt?»

Mit seinem Video wolle der Komiker aufzeigen, dass ein Coming-Out für niemanden nötig sein sollte – auch für queere Menschen nicht. Alle sexuellen Orientierungen sollten akzeptiert und als «normal» betrachtet werden, sagt Elsener. Dass es von queeren Menschen erwartet werde, sich zu outen, finde er überflüssig. Auch er selbst sei immer wieder gefragt worden, wann er sich endlich öffentlich outen werde. «Ich mache dieses Video, damit das Thema endlich kein Thema mehr ist – für mich, und für die anderen 500`000 Menschen in der Schweiz, die eine Person mit dem selben Geschlecht lieben.» Seine Message an die Zuschauerinnen und Zuschauer: «Egal, wer du bist und was du dir wünschst für dich, lebe es!»