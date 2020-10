SRF-Direktorin Nathalie Wappler an der Personalinformation am Dienstagmorgen.

Sendungen abgesetzt, weniger Neuproduktionen

Stellenabbau erfolgt in zwei Etappen

SRF will die Einsparungen bis 2022 vornehmen, indem 116 von 2176 Vollzeitstellen abgebaut werden. Der Abbau beträgt aber insgesamt 211 Vollzeitstellen, weil SRF gleichzeitig 95 neue Stellen schaffen will. «Diese neuen Berufsbilder und Kompetenzen brauchen wir dringend, wenn uns die Transformation gelingen soll», so Nathalie Wappler. Daneben seien 100 Umschulungen vorgesehen.

Der Abbau wird gemäss Communiqué in zwei Etappen erfolgen: 66 Stellen sollen im Januar 2021 abgebaut werden, 145 Stellen im Herbst 2021. «Natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen sollen Entlassungen so weit wie möglich verhindern – dennoch muss SRF mit 25 Kündigungen in der ersten und 95 Kündigungen in der zweiten Etappe rechnen», heisst es in der Mitteilung.