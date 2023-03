Panne beim SRF: Adrian Arnet spricht über FCB-Fans

So bemerkte er bei einem Telefonat nicht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn hören konnten.

Am Samstagabend fand die Abfahrt der Männer in Aspen statt.

Was war denn da los? Mit der Startnummer 35 ging der Schweizer Alexis Monney bei der Abfahrt der Männer in Aspen ins Rennen . Er verlor allerdings kurz vor dem Ziel die Kontrolle und stürzte. Sofort zeigte er den Daumen nach oben und stand schnell wieder auf den Beinen.

Die Abfahrt war daraufhin unterbrochen – und die SRF-Zuschauerinnen und -Zuschauer bekamen etwas Kurioses zu hören. So bemerkte SRF-Mann Adrian Arnet nicht, dass er noch auf Sendung war und telefonierte mit einem Kollegen, der wohl im Stadion die Super-League-Partie zwischen Luzern und Basel (0:1) mitverfolgte. Arnet sagte: «Schau, dass du nicht von Basler Hooligans verprügelt wirst.» Und: «Die kommen auf die Autobahn.»

Das SRF entschuldigt sich

Auf Social Media wird der Ausschnitt schnell dutzendfach geteilt und sorgt für Erheiterung. Gegenüber 20 Minuten teilt Daniel Bolliger, Leiter Live Sport bei SRF, mit, dass es nach der Übertragung des Abfahrtrennens der Männer in Aspen ein technisches Problem gegeben habe: «Ein privates Gespräch zwischen dem Produzenten und dem Kommentator wurde irrtümlich gesendet. Dafür entschuldigen wir uns beim Publikum und bei den Basler Fussball-Fans.»

Adrian Arnet arbeitet seit 2013 für SRF Sport. Bei den Männerrennen im Ski alpin steht er seit der Saison 2018/19 regelmässig als Kommentator im Einsatz. Ebenfalls am Mikrofon zu hören ist er bei den SRF-Übertragungen im Mountainbike und Tennis.

Aleksander Aamodt Kilde gewinnt in Aspen

Die Abfahrt in Aspen hat derweil Aleksander Aamodt Kilde vor James Crawford und dem Schweizer Ski-Star Marco Odermatt gewonnen. Dieser verlor besonders am Anfang sehr viel Zeit, seine guten Leistungen im Mittel- und Schlussteil nützten ihm am Ende nichts. Damit wurde der Abfahrtsweltmeister von Courchevel seiner Favoritenrolle nicht gerecht und muss weiter auf seinen ersten Abfahrtssieg im Weltcup warten.