Sendung zu Rassismus

SRF sagt Diskussion ab, weil niemand mit SVP-Köppel reden will

SVP-Köppel wurde zu einer Rassismus-Diskussion beim Radio SRF eingeladen. Nun findet die Sendung nicht wie geplant statt. Es fanden sich keine passenden Diskussionspartner.

Dann aber wieder ausgeladen, wie er in einem Tweet schreibt.

Das Radio SRF plante eine Sendung zum Thema Rassismus. Am Donnerstagabend hätte die Diskussionsrunde stattfinden sollen. Mit dabei auch SVP-Nationalrat Roger Köppel. Doch die Sendung wurde abgesagt, wie der Politiker am Dienstag in einem Tweet schreibt: «Eben hat mich Radio SRF aus einer Diskussionssendung ausgeladen.»