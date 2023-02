Ungebetener Gast : «Können wir nicht nachvollziehen» – SRF-Scherz verärgert den FC Basel

Ein SRF-Mitarbeiter schlich sich am Sonntag unerlaubt in die Coachingzone des Basler St.-Jakob-Parks. Beim FCB ist man darüber wenig erfreut.

«Da hört der Spass auf»

In Basel ist man weniger begeistert von der Scherzaktion des SRF, die auch Rechteinhaberin an den TV-Bildern der Super League ist. «Es ist nicht so, dass wir generell keinen Spass verstehen, aber da hört er auf.» Gegenüber CH Media sagt FCB-Sprecher Simon Walter: «Wir können nicht nachvollziehen, dass sich ein seriöses Medium unrechtmässigen Zutritt in die Coachingzone verschafft und dadurch die Störung eines offiziellen Ligaspiels in Kauf nimmt.» Welche Konsequenzen dem SRF-Angestellten drohen, ist noch nicht bekannt.