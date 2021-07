Nächster Knall in Leutschenbach : SRF setzt Tennis-Experte Heinz Günthardt vor die Tür

Nur kurz nach der Bekanntgabe des Abgangs von Tennis-Kommentator Stefan Bürer muss auch dessen Co-Kommentator Heinz Günthardt SRF verlassen.

Fast 30 Jahre lang war der Tennis-Experte am TV zu hören.

Der Aderlass in der SRF-Sportredaktion geht also weiter.

Erst Jann Billeter, dann Stefan Bürer. In den vergangenen Wochen haben gleich zwei Aushängeschilder ihren Abgang aus der SRF-Sportredaktion bekannt gegeben. Nun beendet das SRF überraschend auch die Zusammenarbeit mit Tennis-Experte Heinz Günthardt. Das berichtet der «Blick» am späten Montagabend.

Offenbar habe man in Leutschenbach Bürers langjährigem Co-Kommentator den Abgang nahe gelegt. Knapp 30 Jahre lang war Günthardt am TV zu sehen und vor allem zu hören gewesen. Die Gründe für den Rauswurf sind nicht bekannt. So könnte neben dem Alter des 62-Jährigen auch finanzielle Aspekte ausschlaggebend gewesen sein.