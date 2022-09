Olivier Borer: SRF-Sportmoderator wird dank Leihmutter Papa

Er und sein Mann werden in wenigen Monaten Väter.

Das Leben von Olivier Borer, Fernsehmoderator bei SRF Sport, wird sich bald massiv verändern: Der 40-Jährige und sein Partner werden Väter, die amerikanische Leihmutter ist zurzeit schwanger. «Ich werde Vater. Jedes Mal, wenn ich das ausspreche, wird es realer und auch emotionaler. Für mich ist es immer noch surreal, weil ein so grosser Herzenswunsch in Erfüllung geht», sagt Olivier zum Zurich Pride Podcast.

Ende Juli 2022 sind Olivier und sein Mann nach Amerika geflogen, um die Leihmutter zu besuchen. «Wir konnten es kaum erwarten. Davor hatten wir nur via Whatsapp Kontakt zu der Frau und ihrer Familie. Wir waren wahnsinnig nervös.»

«Die Distanz fühlt sich jetzt noch grösser an»

Umso härter war der Abschied: «Das Geschöpf in diesem Bauch ‹zurückzulassen›, war hart, es ist schliesslich unser Kind. Die Distanz fühlt sich jetzt noch grösser an», sagt Olivier. Auch nach der Geburt soll die Leihmutter präsent sein, das ist Olivier und seinem Mann wichtig. «Wir wollen unserem Kind gegenüber offen und transparent sein. Wenn es wissen will, wo es herkommt, dann soll es diese Möglichkeit haben.»

«Es war ein schräger, unromantischer Moment»

Der Weg bis zur erfolgreichen Befruchtung war steinig. Da Leihmutterschaft in der Schweiz verboten ist, war es nicht einfach, ein Labor zu finden, das bereit war, die Spermien der beiden Männer in die USA zu schicken. Olivier erinnert sich: «Wir mussten unsere Spermien in diesem Labor abgeben. Es war ein schräger, unromantischer und irgendwie auch unnatürlicher Moment.»