Leutschenbach: SRF stellt das warme Wasser ab, um Strom zu sparen

Beim SRF wird zum Stromsparen zu extremen Mitteln gegriffen. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, werden die leuchtenden Logos an den Gebäuden und auch die Umgebungsbeleuchtung ausgeschaltet, sofern sie nicht aus Sicherheitsgründen notwendig sind. Zudem sind die Heizungen bereits um 1,5 bis zwei Grad tiefer eingestellt.

Nun kommt eine weitere Stromsparmassnahme hinzu, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Zittern bringen dürfte: So gibt es in den Büros in Zukunft kein warmes Wasser mehr, wie der «Blick» berichtet. Auf Hinweiszetteln am SRF-Hauptsitz am Leutschenbach heisst es: «Als vorsorgliche Massnahme bleibt die Aufbereitung von Warmwasser bis auf Weiteres eingestellt. Handhygiene ist mit Seife und kaltem Wasser ebenso wirksam wie mit warmem Wasser und Seife.» Ausschliesslich ein paar wenige Duschen würden noch über warmes Wasser verfügen.