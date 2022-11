Ab 2023: SRF verkündet das Ende der Late-Night-Show «Deville»

Seit Mai 2016 strahlt SRF die Late-Night-Sendung «Deville» aus. In der Show nimmt der 47-jährige Dominic Deville mit seinem Team das politische Geschehen in der Schweiz satirisch unter die Lupe. Damit ist bald Schluss. Wie SRF mitteilt, werde im März 2023 die letzte Staffel ausgestrahlt.



«Nach fast sieben Jahren als Host von ‹Deville› will sich Dominic Deville nun wieder vermehrt um eigene Projekte kümmern. Er hat sich deshalb entschieden, das Format mit der Frühlingsstaffel 2023 und damit nach über 150 Folgen zu beenden», teilt SRF mit.