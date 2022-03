SRF versucht, mit dem neuen Zürcher «Tatort» «Schattenkinder» das junge Publikum zu erreichen

Das Kommissarinnen-Duo ermittelt am Sonntag, den 13. März, wieder in Zürich.

Mit den Worten «mysteriöser, düsterer und gequälter» beschreiben Anna Pieri Zuercher (43) und Carol Schuler (35) die neue «Tatort»-Folge «Schattenkinder», die am kommenden Sonntag auf SRF 1 ausgestrahlt wird. Die beiden nehmen als Isabelle Grandjean und Tessa Ott erneut ihren Dienst auf und ermitteln in einem Mordfall in der Zürcher Kunstszene. «Der Film geht mehr in Richtung Psycho-Thriller», sagt Schuster zu 20 Minuten. Ihre Schauspielkollegin ergänzt: «Die Atmosphäre ist finsterer als in den ersten beiden Fällen».