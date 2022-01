SRF-«Wilder» könnte für Zuschauerinnen und Zuschauer «traumatisierend» sein

Experte rät von Serie ab : SRF-«Wilder» könnte für Zuschauende «traumatisierend» sein

Aktuell flimmert die vierte und damit letzte Staffel der SRF-Erfolgsserie «Wilder» über die heimischen Bildschirme. Einige Szenen sind allerdings nicht ganz unbedenklich.

Ein privater Schicksalsschlag führt sie in das fiktive Dorf Oberwies im Bernbiet. Doch plötzlich soll sie in einem Mordfall Licht ins Dunkel bringen.

Der Quotenhit «Wilder» gehört zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen des Schweizer Fernsehens aller Zeiten. Auch bei der vierten und letzten Staffel des Schweizer Krimis schalten noch immer über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge ein. Doch die Krimi-Serie hat es in ihrem Finale ordentlich in sich. Dabei stechen vor allem zwei Szenen hervor:

Achtung Spoiler!

In der vierten Folge wird der Suizid vom Handwerker Zingg dargestellt. Dabei springt er von einer Staumauer in den Tod. Der freie Fall inklusive des Aufpralls am Boden wird dabei während ganzen 15 Sekunden gezeigt. In der letzten Folge ist es der erstummte Elias, der sich das Leben nimmt. Er wirft sich dabei vor ein Postauto. Auch hier werden der Fall und der Tote am Boden gezeigt.