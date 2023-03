Anna-Lisa Achtermann: SRF-Moderatorin darf nicht akzentfrei Hochdeutsch sprechen

Eigentlich könnte Anna-Lisa Achtermann (29) perfektes Hochdeutsch sprechen, denn bis zu ihrem zehnten Lebensjahr wohnte sie in Lippstadt im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Doch – so verrät sie jetzt in einem Video auf ihrem Tiktok-Kanal – das ist beim Radio von SRF nicht erwünscht. «Eigentlich rede ich richtig normal Hochdeutsch – wie eine Deutsche halt.» Für ihren Job beim Radio habe sie darum zunächst das «Schweizer Hochdeutsch» anlernen müssen.

Es sei am Anfang schwierig für sie gewesen – «ich musste das richtig lernen», so die 29-Jährige. «Sind Vorgaben bei Radio SRF. Man will einfach wie das Schweizer Radio tönen», erklärt sie gegenüber einem User, der die Hintergründe wissen will. Jemand anderes fragt auf Tiktok ungläubig: «Das heisst, du sprichst im Radio extra Hochdeutsch mit Akzent, obwohl du es akzentfrei könntest?» – «Korrekt», bestätigt die Moderatorin.