Wegen Mediengesetz : SRF zieht sich «wegen drohender Konsequenzen» aus Russland zurück

Ein neues Mediengesetz in Russland hat zum Abzug von Nachrichtenagenturen und Journalisten geführt. Auch SRF berichtet nicht mehr vor Ort.

Bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen

Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Freitagabend mehrere Gesetze zur weiteren Einschränkung der freien Meinungsäusserung in Russland, mit denen unabhängige Medienberichterstattung weiter beschnitten wird. Bis zu 15 Jahre Haft drohen demnach für die Verbreitung von angeblichen «Falschinformationen» über die russischen Streitkräfte. Strafen drohen auch jenen, die öffentlich die Armee «verunglimpfen». Das russische Parlament hatte zuvor einer entsprechenden Gesetzesänderung zugestimmt. Auch Facebook und Twitter sind in Russland blockiert worden.



Bereits seit vergangener Woche ist es Medien in Russland verboten, in der Berichterstattung über den Krieg gegen die Ukraine Begriffe wie «Angriff», «Invasion» und «Kriegserklärung» zu verwenden. Moskau bezeichnet den Krieg als militärische «Spezialoperation».



Der Kreml hat Änderungen am Mediengesetz verteidigt. Ein Informationskrieg, der gegen Russland entfesselt worden sei, mache diesen Schritt notwendig, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag. Auf die Frage, wie Russen Meinungen äussern können, die nicht mit der offiziellen Regierungsposition übereinstimmen, antwortete Peskow: «im Rahmen des Gesetzes».