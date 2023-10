SRF Sport: Jeff Baltermia und Mevion Heim moderieren neu

Baltermia und Heim werden unter anderem gemeinsam mit Annette Fetscherin das Moderations-Kernteam in der Super League bilden und schrittweise an die neuen Aufgaben herangeführt.

Heim wechselt per 1. März 2024 zum SRF und war zuletzt für blue sport vor der Kamera.

Die Sport-Fans können sich auf zwei neue Moderatoren-Gesichter beim Schweizer Fernsehen freuen. Wie SRF Sport am Donnerstag bekannt gab, werden Jeff Baltermia und Mevion Heim das bestehende Moderationsteam verstärken. Während Baltermia bereits seit acht Jahren im Leutschenbach tätig ist, stösst Heim nach sieben Jahren beim Pay-TV-Anbieter blue Sport zu SRF.

«So sehr ich es mag, vom Spielfeld- oder Pistenrand zu berichten, so sehr freue ich mich nun auf meine neue Rolle im Studio», wird Baltermia zitiert. Als Moderator das Programm zu präsentieren und mitgestalten zu dürfen, erachte er als tolle Herausforderung und grosses Privileg. Der 36-jährige Basler trat bei SRF bisher unter anderem regelmässig in den Highlight-Sendungen im Fussball auf und begleitet seit 2018 die Schweizer Fussballnationalmannschaft. Zudem konnte er bereits erste Moderationserfahrungen wie etwa bei den diesjährigen Freestyle-Weltmeisterschaften (Ski und Snowboard) in Georgien sammeln.