Jahresbilanz - SRG macht Millionenverlust – und zahlt trotzdem hohe Boni aus

Die SRG hat 2020 einen Millionenverlust gemacht. Trotzdem zahlte sie hohe Boni an ihre Geschäftsleitung.

Die SRG hat ihren Geschäftsbericht publiziert: 2020 resultierte ein Verlust von 13 Millionen Franken und der Marktanteil des Schweizer Fernsehens sank von 31,5 Prozent auf 30,7 Prozent. SRF begründet dies mit der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele und der Fussball-Europameisterschaft. Weil die Einnahmen stark rückläufig sind, will die SRG 250 Stellen abbauen. Hohe Boni gab es trotzdem: SRG-Direktor Gilles Marchand und Nathalie Wappler, die Direktorin von Schweizer Radio und Fernsehen, verdienten etwa gleich viel Geld wie im Vorjahr. Das sorgt nun für Empörung bei Schweizer Politikerinnen und Politikern.

Dabei informierte die SRG erst gerade kürzlich darüber, dass sie ihre Kosten bis 2024 um rund 50 Millionen Franken reduzieren müsse. Laut Wappler will die SRF bis 2022 rund 16 Millionen Franken sparen .

«Völlig überrissen»

SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher fordert nun, dass die Geschäftsleitung auf einen angemessenen variablen Lohnanteil verzichtet. So wie die SBB, welche die variablen Lohnanteile des obersten Kaders und der Konzernleitung um rund zehn Prozent senkte. Auch Jérôme Hayoz, Generalsekretär der Mediengewerkschaft SSM, übt Kritik: «Der Status quo ist das Zeugnis einer Führungsriege, welche die Tragweite der aktuellen Her­ausforderungen und Krisen immer noch nicht verstanden hat.» Die hohen Boni seien ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die entlassen wurden oder am Arbeitsplatz höherem Druck ausgesetzt sind.

SRG nimmt Stellung

Die SRG verteidigt sich: Die variable Lohnkomponente sei an individuelle Ziele und nicht an den Gewinn geknüpft. «Da die SRG kein gewinnorientiertes Unternehmen ist und bei ihren Abschlüssen eine schwarze Null anstrebt, macht eine Koppelung des variablen Lohnes an das Unternehmensergebnis wenig Sinn», sagt Mediensprecher Edi Estermann. Und das Jahresergebnis 2020 erkläre sich auch durch hohe Restrukturierungskosten. Zudem hätten alle Mitarbeiter eine Prämie von 200 Franken erhalten.