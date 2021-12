Wer ein Kind adoptiert, erhält Urlaub – SRG-Mitarbeitende erhalten 2022 bessere Arbeitsbedingungen

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), zu der SRF und Radio SRF gehören, hat mit der Gewerkschaft «Schweizer Syndikat Medienschaffender» (SSM) einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) ausgehandelt. Er wird im Januar in Kraft treten und am 31.12.2025 auslaufen. Laut der Gewerkschaft bringt er «erstmals seit Jahren» Verbesserungen. Die Mitglieder hätten dem GAV mit «grosser Mehrheit» zugestimmt.

Mehr Lohn, freiwilliges Homeoffice

Gleichbehandlung aller sexuellen Orientierungen

Die SRG schafft zudem eine Anlaufstelle für Mobbing und sexuelle Belästigung. Es tritt ein neues Reglement zum Verhalten am Arbeitsplatz in Kraft, mit Vertrauenspersonen, an die sich Betroffene wenden können.

Kürzer treten am Ende der beruflichen Laufbahn

«Wir deuten diesen verbesserten Gesamtarbeitsvertrag als Zeichen, dass die Sozialpartnerschaft lebt und dass SRG bereit ist, auch in Zeiten, in denen sich die Medienbranche in der Krise befindet, anständige Bedingungen für die Arbeit ihrer Mitarbeitenden zu gewährleisten», schreibt die Gewerkschaft in ihrer Medienmitteilung zum GAV. Das sei auch im Interesse der Öffentlichkeit, die die SRG finanziere.