Ein ereignisreiches Jahr: SRG schloss das Jahr mit 27,6 Millionen Franken Gewinn ab

Zum Erfolg haben insbesondere Werbe- und Sponsoringerträge im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Peking und der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar beigetragen.

«Die SRG blickt auf ein ereignisreiches und erneut herausforderndes Jahr zurück», schreibt das Medium in seinem Jahresbericht. Die konsequent umgesetzten Kostensenkungsmassnahmen, Werbeeinnahmen grosser Sportereignisse und gute Einschaltquoten der TV-Kanäle haben die finanzielle Situation der SRG weiter stabilisiert. Insgesamt schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis von 27,6 Millionen Franken ab.

Im 2022 konnte die SRG den insgesamt sinkenden Werbe- und Sponsoringerträgen erfolgreich entgegenwirken. Zu dem Erfolg beigetragen haben insbesondere die Olympischen Winterspiele in Peking und die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Zudem sind trotz des allgemeinen Rückgangs der Nutzung von Radio- und Fernsehprogrammen und der massiven internationalen Konkurrenz die Marktanteile der SRG stabil geblieben.

So erreichten im Fernsehen die Sender von SRF beispielsweise einen Marktanteil von 33,4 Prozent im Vergleich zu 33,5 Prozent im Vorjahr. Eine grosse Herausforderung für das Unternehmen löste hingegen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine aus. Die SRG sei wie andere Unternehmen von der dadurch verursachten Energiekrise und den Beben an den internationalen Finanzmärkten betroffen, schreiben sie in einer Mitteilung.