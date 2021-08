Umfassender Schutz für Dickhäuter : Sri Lanka verbietet das Reiten von Elefanten auf Alkohol oder Drogen

Die Regierung von Sri Lanka hat ein Gesetz verabschiedet, dass unter anderem das Reiten auf Elefanten in angetrunkenem Zustand verbietet. Doch das neue Regelwerk geht noch wesentlich weiter.

In Sri Lanka halten viele Wohlhabende und buddhistische Mönche Elefanten, um ihren Reichtum zur Schau zu stellen. Dabei gibt es häufig Beschwerden über Tierquälerei, gegen die das neue Gesetz nun vorgehen will. Dabei wird unter anderem das Reiten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ausdrücklich verboten.

Lange Gefängnis- oder Todesstrafe droht

In der Holzindustrie dürfen die Tiere künftig nicht mehr als vier Stunden täglich und auch nicht nachts arbeiten. In der Tourismusindustrie dürfen nicht mehr als vier Menschen auf dem Rücken eines Elefanten sitzen – und es muss ein gut gepolsterter Sattel benutzt werden. Auch für Filmproduktionen dürfen die Tiere abgesehen von strengen Ausnahmen nicht mehr verwendet werden. Bei Verstössen gegen die Vorschriften drohen die Beschlagnahmung der Elefanten sowie bis zu drei Jahre Gefängnis.

Das Einfangen wilder Elefanten ist in Sri Lanka mit der Todesstrafe belegt. Strafverfolgung ist allerdings selten. Laut Tierschützern und Experten sind in den vergangenen 15 Jahren mehr als 40 Babyelefanten aus Nationalparks gestohlen worden. Offiziellen Zahlen zufolge befinden sich 200 Elefanten in dem südostasiatischen Land in Gefangenschaft und 7500 in der Wildnis.