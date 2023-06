SRK nach Rücktritt von Präsidentin: Wer übernimmt?

IKRK will Hilfe von der Schweiz

Das in finanzielle Schieflage geratene Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat die Schweiz um Hilfe gebeten. «Das Aussen- und das Finanzdepartement führen derzeit Gespräche mit dem IKRK, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen in Bezug auf die finanzielle Lage des IKRK zu erörtern», bestätigt das Aussendepartement EDA gegenüber der «SonntagsZeitung» . Dabei geht es auch um ein Covid-Darlehen in der Höhe von 200 Millionen Franken, das die Schweiz 2020 dem IKRK gewährt hat. Nun steht zur Disposition, ob dieses noch wie geplant zurückgezahlt werden muss.