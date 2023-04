SSC Napoli: Bleibt Victor Osimhen oder wechselt er?

In der Liga steht Chelsea nur auf Platz 11 – einzig in der Champions League konnten die Londoner bislang in dieser Spielzeit überzeugen. Nun haben die Verantwortlichen die Reissleine gezogen und sich von Trainer Graham Potter getrennt. «Chelsea möchte Graham für seine Bemühungen und seinen Beitrag danken und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft», so der Club in einem Statement. Laut Transferinsider Fabrizio Romano steht der frisch entlassene Julian Nagelsmann ganz oben auf der Wunschliste. (fss)