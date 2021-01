In einer Gondel der Gemsstockbahn in Andermatt geben die Acts ihre Songs zum Besten.

Nach Schweizer Stars wie KT Gorique und Mimiks performen in diesem Jahr die Deutschrap-Überflieger SSIO und Celo & Abdi.

Für «Red Bull Gondeli» wird erneut hoch über dem Boden ein Konzert in einer Gondel veranstaltet.

Auch in diesem Jahr lässt Red Bull für seine Gondeli-Serie Musikacts abheben. Hoch über dem Abgrund – auf 3000 Metern über Meer, um genau zu sein – steigt erneut ein Konzert, das garantiert nicht in Vergessenheit geraten wird: Eine Gondel der Gemsstockbahn in Andermatt wird zur Bühne umfunktioniert, wenn die Deutschrap-Überflieger SSIO und Celo & Abdi auftreten.