Als er nicht auftauche, suchen ihn seine Freunde – Mann stirbt in St. Antönien

Am Samstagabend ist ein 77-jähriger Lenker von der Fahrspur abgekommen und 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Reanimationsversuche blieben erfolglos und es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. (Symbolbild)

Ein 77-jähriger Mann ist am Samstagabend auf dem Bodaweg in St. Antönien GR mit seinem Auto tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.