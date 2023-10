Betrunkener in St. Gallen beisst Security in den Finger

1 / 1 Am Marktplatz wurde ein 23-Jähriger aggressiv gegenüber Sicherheitspersonal und anschliessend gegenüber Beamten. Der stark Alkoholisierte wird nun wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte angezeigt. (Symbolbild) 20min/Leo Butie

Am Samstagmorgen, kurz nach 2.30 Uhr, belästigte eine männliche Person (23) Frauen in einem Club beim Bohl in St. Gallen, woraufhin er durch die zuständige Security aus dem Lokal gewiesen wurde, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Dabei verhielt er sich äusserst trotzig und wurde gegenüber dem Sicherheitspersonal tätlich. «Er biss dem Security-Mann in den Finger», sagt Oskar Schmucki, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten. Die herbeigerufenen Polizisten kamen der Security zur Hilfe.

Anzeige wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte

Der 23-jährige Schweizer griff auch die Polizeibeamten körperlich an und beleidigte sie. «Er schlug um sich, als die Beamten versuchten, ihn im Zaum zu halten», so Schmucki. Verletzt wurde niemand. Daraufhin wurde er zur Polizeiwache gebracht. Der dort durchgeführte Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,4 Promille. Wegen Fremdgefährdung wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Am nächsten Morgen konnte er wieder entlassen werden. Er wird wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte angezeigt.

Darum macht Alkohol aggressiv

Bereits am Mittwochabend kam es in St. Gallen zu einem tätlichen Angriff gegenüber Beamten durch einen Betrunkenen (33), wie 20 Minuten berichtete. Dabei wäre es wohl nie so weit gekommen, wären die Männer nicht alkoholisiert gewesen.

Gemäss den Informationen auf der Webseite der Kampagne «Alkohol? Kenn dein Limit» schwächt Alkohol als psychoaktive Substanz das Bewusstsein, verringert die Selbstkontrolle und enthemmt. Die Folgen des eigenen Handelns können schlechter abgeschätzt werden. Entsprechend können auch Aggressionen weniger gut zurückgehalten werden. Mit schwerwiegenden Folgen, wie die Fälle des 23-Jährigen und 33-Jährigen demonstrieren.

Die Kampagne rät dazu, in Massen zu trinken, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, wäre beispielsweise im Vorfeld mit Freunden eine Obergrenze für den Konsum von Getränken festzulegen. Ein Wasserglas pro alkoholisches Getränk kann ebenfalls dazu beitragen, die Selbstkontrolle zu wahren.