St. Gallen: Peter Zeidler schwärmt von Willem Geubbels

Der FC St. Gallen hat seinen Kader diese Woche mit zwei neuen Offensivspielern aufgerüstet. Von einem Angriff auf die europäischen Plätze will man in der Ostschweiz aber nichts wissen.

1 / 4 Peter Zeidler bereitet seine Spieler für das Spiel gegen den FCZ vor (Sonntag, 16.30 Uhr). Carsten Harz/freshfocus Der Franzose Willem Geubbels unterschrieb diese Woche einen Vertrag bis 2025. Carsten Harz/freshfocus Das einstige Supertalent spielte bei Monaco zuletzt überhaupt keine Rolle mehr. imago images/PanoramiC

Darum gehts Der FC St. Gallen hat sich mit den beiden Offensivspielern Leon Dajaku (21) und Willem Geubbels (21) verstärkt.

Für Geubbels zahlte die AS Monaco 2018 20 Millionen Franken Ablöse.

Trotz bislang überzeugender Saison übt sich der Espen-Coach Peter Zeidler in Zurückhaltung.

Bayern München, Union Berlin, AS Monaco und Olympique Lyon – die Liste der Ex-Vereine der St. Galler Neuzugänge Leon Dajaku (21) und Willem Geubbels (21) hat es in sich. Während sich die Konkurrenz auf dem Transfermarkt noch vornehm zurückhält, haben die Espen in dieser Woche gleich zwei vielversprechende Offensivtalente verpflichtet. Bläst der Tabellendritte in der Rückrunde zum grossen Angriff auf Europa?

«Wir haben uns in der Winterpause sicher nicht geschwächt», gibt Peter Zeidler am Freitag zu. Den Blick auf die Tabelle will der St. Galler Trainer aber weiterhin vermeiden. «Ich lasse mich sicher nicht auf das Ziel Europa festnageln. Dafür ist alles viel zu eng zusammen», so der 60-Jährige. Mit 25 Punkten liegen die Ostschweizer zwar nur einen Zähler hinter dem Tabellenzweiten aus Lugano, aber auch nur fünf vor dem FC Sion auf Platz acht.

Neun Stürmer im Team

Auch ohne den langzeitverletzten Fabian Schubert hat St. Gallen nach den beiden Zuzügen nun neun Stürmer im Kader. Zeidler sieht darin kein Problem. Zum einen sollen überzählige Spieler in der zweiten Mannschaft zu Spielpraxis kommen und zeitgleich deren Verbleib in der Promotion League sichern. «Zum anderen reicht unsere Kaderplanung weiter als nur bis Saisonende.»

Vielmehr freut sich Zeidler über die Flexibilität seiner beiden Neuzugänge. Sowohl Geubbels als auch Dajaku seien im Sturmzentrum, auf den Aussenbahnen oder als hängende Spitze einsetzbar.

«Der kann schon was!»

Gerade vom Franzosen verspricht man sich viel. 2018 hatte die AS Monaco für den damals 17-jährigen Geubbels 20 Millionen Franken überwiesen. Viereinhalb Jahre und zwei Ausleihen später ist das einstige Supertalent nun in der Ostschweiz gelandet, wo es einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat. Dort will man ihm nun genug Zeit geben.

«Er soll sich in Ruhe an den Rhythmus gewöhnen», sagt Zeidler über Geubbels, der in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel bestritten hat. In den ersten Trainings habe der ehemalige Monaco-Profi aber einen guten Eindruck hinterlassen. «Der kann schon was!», schwärmt Zeidler. Am Sonntag beim Gastspiel gegen den FCZ (16.30 Uhr) wird Geubbels aber noch nicht in der Startelf stehen. Zeidler liess aber durchblicken, dass der Neuzugang zu einem Teileinsatz kommen könnte.