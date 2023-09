Juri Garawski steht in Rorschach vor Gericht

Am Dienstag beginnt am Kantonsgericht St. Gallen der Prozess vom Kreisgericht Rorschach gegen den Belarussen Juri Garawski (45).

Darum ist der Prozess aussergewöhnlich

Deshalb steht Garawski in der Schweiz vor Gericht

Die St. Galler Strafrechtsprofessorin und SP-Kantonsrätin Monika Simmler sagte gegenüber dem « St. Galler Tagblatt » (Bezahlartikel), dass auch der Tatbestand des Verschwindenlassens zu diesen Delikten gehört. Bisher sei es noch nie zu einer Verurteilung wegen Verschwindenlassens, was seit 2015 im Strafgesetzbuch festgehalten sei, gekommen. «Das Verfahren in Rorschach ist sicherlich aussergewöhnlich», so Simmler im «Tagblatt».

Wie es zum Prozess kam

Doch wie kam der Prozess gegen den Belarussen überhaupt erst ins Rollen? Garawski flüchtete 2018 in die Schweiz, nachdem er sich in seiner Heimat an Leib und Leben bedroht sah. Ein Jahr später gestand Garawski gegenüber der «Deutschen Welle» in einem Interview, wie er damals mit der Sondereinheit mehrere Personen verschwinden liess. Mit seinen Aussagen sorgte der Belarusse damals für internationales Aufsehen.