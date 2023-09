St. Gallen: Badewetter – doch die Badis bleiben geschlossen

1 / 2 Ein News-Scout wollte mit seinen Kindern im Freibad Lerchenfeld schwimmen gehen. 20min/News-Scout Die Badesaison ist aber vorbei und das trotz Badewetters. 20min/News-Scout

Darum gehts Trotz Sommerwetters ist die Saison bei einer St. Galler Badi bereits vorbei, bei anderen endet sie diese Woche.

Eine situationsbedingte Saisonverlängerung wurde beim Stadtparlament schon in der Vergangenheit gefordert.

Die Idee wurde aber wieder verworfen.

Die Badi Lerchenfeld muss sogar schon Anfang September schliessen – wegen der Eishalle.

«Badesaison vorbei!»

«Ich wollte gerade mit meinen Kindern in die St. Galler Badi gehen, doch die Badi ist zu», sagt ein News-Scout zu 20 Minuten. Wer den Grund wissen möchte, muss aber schon genau hinsehen. Unter dem grossen «Schwimmbad geschlossen»-Schild klebt nämlich noch ein verhältnismässig kleines A4-Blatt mit dem Zusatz: «Badesaison vorbei!»

Abkühlung auf dem Eis

Wer bei den warmen Temperaturen am Wochenende trotzdem eine Abkühlung braucht, kann ins St. Galler Lerchenfeld gehen. Das Freibad ist zwar geschlossen, dafür ist die Eishalle seit Anfang September geöffnet. Ob Eislaufen im Bikini der nächste Sommertrend wird? – So weit muss es wohl noch nicht kommen, denn im Freibad Rotmonten oder den Dreilinden endet die Saison diesen Sonntag, 10. September. Dies, obwohl am Montag nochmals 28 Grad in St. Gallen erwartet werden.

Verlängerung der Freibadsaison nur bedingt möglich

Die verantwortliche Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit wollte sich auf Anfrage von 20 Minuten nicht zum Thema äussern. «Wir nehmen erst nach dem offiziellen Saisonende Stellung. Die Antworten sind aber noch dieselben wie bei der einfachen Anfrage von 2020», sagt der Dienststellenleiter Andreas Horlacher.

Die konsequente Schliessung der Freibäder Mitte September stiess nämlich schon in der Vergangenheit auf Unverständnis bei der St. Galler Bevölkerung. So weit, dass der damalige Stadtparlamentarier Daniel Kehl (SP) im Jahr 2020 eine einfache Anfrage stellte. Er wollte wissen, ob es nicht möglich ist, die Freibadsaison kurzfristig zu verlängern, wenn das Wetter dies verlangt. Doch so einfach ist das nicht, wie die Antwort des damaligen Stadtpräsidenten verlauten liess.

«Eine entsprechende Verlängerung wurde auch schon in Erwägung gezogen. Aufgrund des administrativen Aufwandes und der Unsicherheit in Bezug auf die Verfügbarkeit von Personal wurde das aber wieder verworfen», heisst es in der Antwort.

Neue Anfrage ist noch in Bearbeitung

Einzig bei der Badi Lerchenfeld, bei welcher der News-Scout vor verschlossenen Türen stand, ist eine Verlängerung gar nicht möglich, da Anfang September die Eishalle ihren Betrieb aufnimmt. «Eine spätere Schliessung hätte für die Eissportvereine Konsequenzen, weil sie dann ihr Training später beginnen müssten», so die Antwort auf die einfache Anfrage.

Eine kürzlich eingereichte Anfrage von Magdalena Fässler der Grünliberalen appelliert nun erneut an die Flexibilität. Sie möchte, dass die Freibadöffnungszeiten an die tatsächlichen Wetterbedingungen und Temperaturen angepasst werden. Die Antwort ist noch ausstehend.

