St. Gallen erhält eine eigene Pride

Zum ersten Mal soll eine Pride-Veranstaltung in St. Gallen stattfinden. Damit wollen die Veranstalter ein Zeichen für eine offenere Ostschweiz setzen und die Bevölkerung für die Thematik sensibilisieren.

1 / 4 Im August soll in St. Gallen der erste Pride-Umzug stattfinden. (Bild von der Zürich Pride 2022) 20min/Taddeo Cerletti Die Organisatorinnen und Organisatoren wollen unter dem Motto «Zeit, Farbe zu bekennen» ein Zeichen für eine offenere Ostschweiz setzen. Verein St. Gallen Pride Weiter wollen sie die Bevölkerung mit Themen der queeren Community sensibilisieren. (Symbolbild) Getty Images

Darum gehts Im Sommer findet die erste Pride in der Stadt St. Gallen statt.

Der Verein «St. Gallen Pride» will mit der Veranstaltung die St. Galler Bevölkerung auf LGBTIQ-Themen sensibilisieren.

Doch die Organisatorinnen und Organisatoren rechnen auch mit Widerstand.

Nachdem neben der grössten Pride in Zürich auch Bern und Luzern über eigene Prides verfügen, soll nun auch in St. Gallen eine Pride-Veranstaltung stattfinden. Der Umzug soll am 12. August stattfinden, wie die Organisatorinnen und Organisatoren mitteilten.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein «St. Gallen Pride». «Unter dem Motto ‹Zeit, Farbe zu bekennen› wird die LGBTIQ-Community ein Zeichen für eine offenere Ostschweiz setzen», so der Verein St. Gallen Pride in der Medienmitteilung. Das Motto sei ebenfalls «eine Aufforderung an St. Gallen, vorwärts zu machen, queere Menschen zu inkludieren und sie sichtbar zu machen».

«Hoffen auf eine gelungene Veranstaltung»

«Die Idee einer St. Galler Pride gibts bestimmt schon seit Jahren, wir sind jedoch die Ersten, die das Projekt anreissen und deshalb letzten Sommer einen Verein gründeten», sagt Andi Giger vom Verein St. Gallen Pride auf Anfrage von 20 Minuten. Inspiriert worden seien sie auch durch andere kleine Prides wie beispielsweise jene in Chur.

«In St. Gallen gibt es bereits queere Leute, die engagiert in verschiedenen Organisationen mitwirken. Eine Pride ist ein grosses Projekt, das etwas Überwindung und Mut braucht, und wir packen es an und hoffen auf eine gelungene Veranstaltung», so Giger weiter.

Veranstalter rechnen auch mit Widerstand

St. Gallen brauche mehr Sensibilisierung auf LGBTIQ-Themen. Die Pride sei eine wichtige Plattform für queere Menschen, Forderungen zu stellen und gehört zu werden, denn die Veranstaltung könne Sichtbarkeit von queeren Menschen erzeugen.

Dennoch rechnet der Verein auch mit Widerstand aus der Bevölkerung. «Schon jetzt macht sich in Online-Kommentaren Widerstand bemerkbar. Wir hoffen aber, dass ein grosser Teil der St. Galler Bevölkerung unsere Anliegen versteht und sich mit uns solidarisiert», sagt Giger.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland InterAction, Beratung und Information für intergeschlechtliche Menschen, Tel. 079 104 81 69 Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147