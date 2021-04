Am Mittwoch war Miro Muheim noch in rot-weiss für die U-21-Nati im Aufgebot, heute in grün-weiss für den FC St. Gallen.

Das achtplatzierte St. Gallen empfing heute Abend den sechstplatzierten FC Zürich. Beide Teams trennten vor der Partie nur gerade einen Punkt. Für beide Mannschaften galt: verlieren verboten! Denn die Abstiegsplätze sind nicht mehr weit entfernt. Die erste Halbzeit war fussballerisch kein Leckerbissen. Vor allem geprägt von vielen Zweikämpfen und unnötigen Fouls. Keine der beiden Mannschaften hatte die Nase vorn. Sekunden vor der Pause bekam dann der FC Zürich einen Penalty. Kololli liess sich nicht zweimal bitten und versenkte den Penalty sicher in die rechte, unteren Ecke. Mit der 1:0 Führung für den FCZ ging es dann auch in die Pause.

In der zweite Halbzeit drückten die Espen auf den Ausgleich. Ruiz scheiterte in der 65. Minute am Pfosten, den Nachschuss von Adamu parierte Brecher mirakulös. Keine zwei Minuten später dann der Nackenschlag für die Ostschweizer: Captain Jordi Quintilla flog mit gelb-rot vom Platz. Doch auch die Zürcher beendeten die Partie nicht mit elf Mann. Ousmane Doumbia kassierte ebenfalls die gelb-rote Karte. Die Espen gaben aber nicht auf und kamen durch Kwadwo Duah zum Ausgleich. Sein Schuss wurde von einem Zürcher Verteidiger unhaltbar abgefälscht. Die Partie endete 1:1 unentschieden.

Lausanne über Nacht auf Platz zwei

Bereits am frühen Samstagabend spielte Lausanne-Sport gegen den FC Luzern. In der ersten Halbzeit war Luzern die spielbestimmende Mannschaft, Lausanne überzeugte aber mit einer makellosen Effizienz. Da Cunha traf einmal mit einem sehenswerten Weitschuss und einmal nach einem Doppelpass mit Suzuki. In der zweiten Halbzeit kamen beide Teams zu mehreren Chancen. Ndiaye traf in der 71. Minute mit einem Flugkopfball und verkürzte zum 1:2 für Luzern.