St. Gallen/Genf: Neue Mäuseart entdeckt

Und noch mehr Mäuse-News: Haselmäuse wurden neu auch an Orten aufgefunden, an denen es keine Haselsträucher gibt.

Bislang ging man in der Schweiz davon aus, dass das Land insgesamt 99 wild lebende Säugetierarten zählt. Nun sind Forscher zu neuen Erkenntnissen gekommen: Das Naturmuseum St. Gallen und das Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève haben in einer Forschungszusammenarbeit festgestellt, dass sich die Haselmäuse der Ostschweiz genetisch so stark von denjenigen der Westschweiz unterscheiden, dass sie als verschiedene Arten gelten: die Westliche Haselmaus (Muscardinus speciosus) und die Östliche Haselmaus (Muscardinus avellanarius). Die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu wurden im «Hystrix – Italian Journal of Mammalogy» publiziert. «Um den Grenzverlauf der Verbreitungsgebiete innerhalb der Schweiz genauer festzulegen, ist weitere Forschung nötig», so die Forschenden. Somit ist noch unklar, wo der Mäuse-Röstigraben verlaufen wird. Klar ist: Die Liste der Schweizer Säugetierarten geht nun in den dreistelligen Bereich über.