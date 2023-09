St. Gallen: Was hat heute in der Altstadt gebrannt?

Feuerwehreinsatz in St. Gallen aufgrund eines brennenden E-Bike-Akkus.

Mitten in der St. Galler Altstadt kam es zu einem Brand.

Das Grossaufgebot der Feuerwehr erfolgte in der Mittagszeit. In der Altstadt waren während mehrerer Minuten Sirenen zu hören. Feuerwehrautos, Polizei und Ambulanz fuhren Richtung Vadian zur Neugasse. Der Grund: Im Amtshaus brannte ein E-Bike-Akku, was mutmasslich aufgrund eines technischen Defektes geschah.