St. Gallen: Happyend – Baum am Marktplatz wird nicht gefällt

1 / 6 Die St. Galler Standbetreiberin Ursula Bühler sah am Dienstagmorgen so aus. 20min/Carina Majer Am Nachmittag strahlte sie über das ganze Gesicht. 20min/Carina Majer Der Grund: Ihr Kampf gegen die Fällung der Platane, die neben ihrem Marktstand steht, hat sich gelohnt. 20min/Carina Majer

Darum gehts Am St. Galler Marktplatz laufen derzeit die Arbeiten zum Fernwärmenetz. In diesem Zusammenhang sollen mehrere Bäume gefällt werden.

Ursula Bühler betreibt einen Stand direkt neben einer Platane, die gefällt werden soll. Sie wehrt sich vehement gegen die Fällung.

Die Stadt St. Gallen hat sich umentschieden: Sie fällen den Baum nun doch nicht.

Die Marktbetreiberin Ursula Bühler kämpft seit Montag vehement gegen die Fällung der Platane am St. Galler Marktplatz. Der Baum, der neben ihrem Flickhüsli steht, spendet ihr nämlich im Sommer Schatten. Doch auch emotional fühlt sich die Marktfrau mit dem Baum verbunden. «Das ist mein Freund», sagt sie zu 20 Minuten und zeigt auf den Baum. Bühler engagiert sich allgemein für den Naturschutz und macht sich Sorgen. «In einer immer heisser werdenden Welt können wir es uns nicht mehr leisten, einfach so alte und gesunde Bäume zu fällen.»

Eben genau diese Platane hätte aber am Montag gefällt werden sollen. Der Grund dafür ist gemäss der Stadt St. Gallen das Fernwärmenetz, welches derzeit am Marktplatz verlegt wird. Ursula Bühler hat die Fällung am Montag aber verhindert – und das nicht nur vorläufig.

«Wir haben uns entschieden, auf die Fällung zu verzichten»

«Aufgrund der aktuellen Reaktionen aus der Bevölkerung haben wir – die Stadtwerke und ich – uns entschieden, auf die Fällung zu verzichten», schreibt der St. Galler Stadtrat Peter Jans am Dienstagnachmittag auf Anfrage von 20 Minuten. «Der notwendige Graben wird leicht, das heisst so weit wie möglich, weg von der Platane verlegt, aber es bleibt dabei: Der Wurzelbereich der Platane wird trotzdem tangiert werden. Es muss darum mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, dass der Baum diesen Eingriff nicht verkraftet und langsam abgeht.»

«Das zeigt, dass es sich lohnt, zu kämpfen»

Die Freude ist gross bei Ursula Bühler. «Der Stadtrat ist höchstpersönlich zu mir gekommen, um die gute Nachricht zu überbringen», sagt sie strahlend. «Ich bin erleichtert, auch, dass ich wieder länger schlafen kann.» Ursula Bühler hat nämlich seit Montag, statt wie üblich kurz vor Mittags, ihren Stand bereits um sechs Uhr morgens geöffnet, um «ihren» Baum zu schützen. «Ich wollte bereit sein», begründet sie ihr frühes Auftreten. Mit ihrem Erfolg hat sie nicht gerechnet, entsprechend grösser ist die Überraschung. «Das zeigt, dass es sich lohnt, zu kämpfen», so die Marktbetreiberin.

«Ich habe einen sogar mit dem Schirm bedroht»

Sie hatte sich handfest gewehrt. «Seit Montag kämpfe ich militant», sagte Ursula Bühler am Dienstagmorgen. Am Montag hat sie die Baumfäller einfach weggeschickt. «Ihr könnt gleich wieder abfahren und euch einen schönen Tag machen», habe sie gesagt. «Ich war ziemlich in Fahrt und habe einen sogar mit dem Schirm bedroht», so die Marktbetreiberin. Sie war erfolgreich, denn irgendwann habe der Projektleiter seine Leute tatsächlich zurückgepfiffen.

Neben Ursula Bühler war auch Regula Geisser vor Ort. Sie arbeitet für das Projekt «Grünes Gallustal», das sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzt. «Es ist erstaunlich, dass Frau Bühler die Fällung am Montag verhindern konnte», sagt die Architektin zu 20 Minuten. Zusammen mit dem NSV und der WWF hat sich «Grünes Gallustal» ebenfalls dafür eingesetzt, dass die Platane erhalten bleibt. Noch am Montag hiess es seitens der Verantwortlichen, sie nähmen eine neue Güterabwägung vor, was die Stadt nun getan hat.

Gemäss NVS: Was spricht für den Erhalt des alten Baumbestandes? In ihrem Positionspapier schreibt der Naturschutzverein Stadt St. Gallen und Umgebung (NVS): «Mehr Bäume ist nicht immer gleich besser! Die Faktoren Zeit und Hitzeentwicklung fehlen in der Betrachtung des Bauprojekts. Platanen sind die allerbesten Klimaanlagen und überleben Hitze und Dürre, was am Marktplatz unabstreitbare Herausforderungen sind. Platanen können eine gewaltige Grösse entwickeln und damit Schattenwurf und Verdunstungskühle erzeugen[…].»