Bürokratie bei Aussenbestuhlung: «St. Gallen ist die Bünzli-Hauptstadt der Schweiz»

1 / 4 In St. Gallen braucht es für Aussenbereiche der Gastronomie wieder eine Baugenehmigung – wie vor Corona. 20 Minuten/ Shannon Zangger «Mit dieser sturen und unflexiblen Haltung des Stadtrats wird St. Gallen einmal mehr zur Bünzli-Hauptstadt der Schweiz », schreibt Alessio Vaninetti in einer Medienmitteilung der Jungfreisinnigen St. Gallen-Gossau. Alessio Vaninetti Die Jungfreisinnigen werfen der Stadt vor, dass sie sich zwar als weltoffene Stadt in der Ostschweiz positionieren will, aber kontraproduktiv handelt. 20 Minuten/ Shannon Zangger

Darum gehts Während der Corona-Pandemie wurde allen Gastrobetrieben, für die Gewährleistung des Sicherheitsabstands, mehr Fläche für die Aussenbereiche zur Verfügung gestellt.

Seit April ist Schluss mit dem erweiterten Platz – zumindest ohne Baugenehmigung.

Betroffene Gastrobetriebe und der Gastroverband der Stadt sind enttäuscht, dass die Stadt ihnen nicht entgegenkommt.

Nach einem «10vor10»-Beitrag über die Nutzung von Aussenflächen für die Gastronomie ist den St. Galler Jungfreisinnigen der Kragen geplatzt. Grund dafür: Die bürokratischen Hürden für Gastronomen in der Stadt St. Gallen sind deutlich höher, als sie das zum Beispiel in Luzern oder Zürich sind.

St. Gallen erschwert das Leben der Gastrobetriebe

Die Jungfreisinnigen von St. Gallen bemängeln, dass die Aussenflächen, welche den Gastrobetrieben in der Pandemie zur Verfügung gestellt wurden, in St. Gallen nur sehr beschwerlich beibehalten werden können, während die Fläche in anderen Städten ohne weiteres weiterhin benutzt werden darf. «Mit dieser sturen und unflexiblen Haltung des Stadtrats wird St. Gallen einmal mehr zur Bünzli-Hauptstadt der Schweiz. Es ist Zeit, dass der Stadtrat den grossen Worten über St. Gallen als weltoffene Stadt und gesellschaftliches Zentrum der Ostschweiz endlich auch Taten folgen lässt», schreibt Alessio Vaninetti von den Jungfreisinnigen St. Gallen-Gossau in einer Medienmitteilung. Er ist sich der Unterstützung der Bevölkerung sicher: «Die St. Galler Bevölkerung hat sich mit der Ablehnung der Kürzung der Ladenöffnungszeiten am Sonntag klar für eine lebendige und attraktive Stadt ausgesprochen. Dazu gehört auch eine starke Gastronomie in den Gassen.»

«Meine Gäste wollten für mich auf die Strasse gehen»

Eine Wirtin, die während der Corona-Pandemie beim Gallusplatz beim Brunnen bestuhlen durfte, traf die Änderung der Aussenbewirtschaftung stark. «Meine Gäste waren bereit, auf die Strasse zu gehen, damit ich weiterhin beim Brunnen bestuhlen durfte. Das Baugesuch einzureichen, war nicht ganz einfach, da sehr viele Angaben nötig waren. Sehr geschätzt haben wir, dass wir an den runden Tisch eingeladen wurden, um die Sachlage zu klären. Nun sind wir optimistisch und hoffen, die erweiterte Bewilligung zu bekommen», sagt Astrid Kuhn, Wirtin der «La verità». Sehr erfreulich war für sie, dass kein Einwohner Einspruch gegen das Gesuch erhoben hatte, was gegen die Betitelung als Bünzli-Hauptstadt spreche.

Vom Stadtrat im Stich gelassen

Gastrobetriebe und der Gastroverband fühlen sich vom Stadtrat dennoch im Stich gelassen. «Die Stadt nimmt uns in dem Sinne keinen Platz weg, sie ist zum alten System zurückgewechselt. Die Fläche wurde uns in der Pandemie zur Verfügung gestellt, damit wir trotz Sicherheitsabstand dieselbe Anzahl an Tischen im Aussenbereich aufstellen können, dies ging ohne Baubewilligung», sagt René Rechsteiner, Gastroregionalverbands-Präsident von St. Gallen. «Der Gastro-Verband hat sich erhofft, dass der Stadtrat den Gastrobetrieben entgegenkommt und auf eine Baubewilligung für die Fläche, die uns in der Pandemie zustand, weiterhin verzichtet.»

Stadträtin Sonja Lüthi sagte in der Sendung, dass St. Gallen keineswegs besonders restriktiv sei. Man halte sich an die bestehenden Gesetze. Damit schaffe man Klarheit für alle. Mit dem Baubewilligungsverfahren haben die Nachbarn die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. «Das ist uns wichtig», so Lüthi.