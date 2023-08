Heftige Grippe: Auslandschweizer müssen Lager abbrechen

Aufgrund einer Grippe-Welle können sie nicht am Auslandschweizer-Kongress in St. Gallen teilnehmen.

Sie dürfen nur einmal in ihrem Leben an diesem Lager teilnehmen. So beschreibt die Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS) ihr Angebot «Schweizer Reise», ein Ferienlager kreuz und quer durch die Schweiz. Bis zum Ende können die Teilnehmenden die Reise aber nicht geniessen. «Unter den Jugendlichen ist eine heftige Magen-Darm-Grippe ausgebrochen», schreibt die Stiftung Pro Patria in einer Medienmitteilung. Auf ärztliche Anordnung müssen sie auf eine Weiterreise verzichten und die Ferienlager-Gäste werden teilweise nach Hause geschickt.